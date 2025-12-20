Febbre Supercoppa a Bologna c’è anche il tassista Red Sox Mantovani Gli ultras invece sono rimasti a casa

A Bologna, si registra un lieve aumento della febbre per la Supercoppa, mentre i tifosi sono andati a sostegno della squadra a Riad. Tra loro c’è anche il tassista Red Sox Mantovani, mentre gli ultras sono rimasti a casa. C’è un puntino rossoblù nello stadio di Riad, sono i tifosi del Bologna che sono partiti dal capoluogo felsineo per accompagnare la squadra di Vincenzo Italiano nell’avventura della Supercoppa.

C’è un puntino rossoblù nello stadio di Riad, sono i tifosi del Bologna che sono partiti dal capoluogo felsineo per accompagnare la squadra di Vincenzo Italiano nell’avventura della Supercoppa. La loro “epopea” è raccontata dal Corriere di Bologna, il dorso locale del Corriere della Sera. No al calcio moderno, i gruppi organizzati non ci sono. I gruppi organizzati della Curva non sono partiti. Per ben altre ragioni c’è chi non ha neppure preso in considerazione il viaggio come i gruppi della Curva Bulgarelli. «Non saremo presenti in Arabia, una decisione presa seguendo la nostra mentalità. E’ il nostro modo di vivere lo stadio che non rispecchia questo tipo di evento creato esclusivamente per denaro: no al calcio moderno». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Febbre Supercoppa a Bologna, c’è anche il tassista Red Sox Mantovani. Gli ultras invece sono rimasti a casa Leggi anche: Bologna, febbre Supercoppa: da Roma a Riyadh, un'altra finale per sognare ancora Leggi anche: Supercoppa italiana, previsti pochi spettatori per Bologna Inter. Napoli Milan invece… La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Bologna, febbre Supercoppa: da Roma a Riyadh, un'altra finale per sognare ancora - La squadra di Italiano cercherà un altro successo lunedì sera (calcio d’inizio alle 20) a meno di otto mesi dalla vittoria in Coppa Italia dell'Olimpico. msn.com

Bologna verso la finale di Supercoppa: dove si gioca, infortuni e arbitri - Conto alla rovescia per la sfida contro il Napoli: la squadra si è allenata all'indomani della vittoria sull'Inter, domenica la rifinitura e la conferenza stampa di Italiano. ilrestodelcarlino.it

Calma e sangue freddo nerazzurri. Pensate chi sta peggio, per esempio io: febbre, raffreddore, tosse, otite ed Inter fuori dalla supercoppa, ma calmaaaaaa. Abbiamo una stagione davanti amici miei. Respirateeeee e contate fino a 10 prima di sparare sentenz - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.