FC 26 Obiettivo | Nordi Mukiele Jolly Invernali 85 OVR

Il difensore francese del Bayer Leverkusen riceve una versione speciale "Jolly" che ne esalta le doti difensive e fisiche, rendendolo un elemento estremamente solido per le rose di Bundesliga o per le ibride francesi. Durata: 7 giorni.. Premio Finale: 1x Nordi Mukiele Jolly Invernali 85 OVR (Non scambiabile).. Focus sul Giocatore. Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 85 OVR RB, CB, RM 3 4 DIF 86, FIS 85, PAS 81, VEL 81 Mukiele si presenta come un difensore moderno: ottimo nel gioco aereo e nei contrasti, con una velocità discreta che gli permette di agire sia come terzino bloccato che come difensore centrale (CB) puro.

