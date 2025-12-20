FC 26 Obiettivo | Nordi Mukiele Jolly Invernali 85 OVR
Il difensore francese del Bayer Leverkusen riceve una versione speciale “Jolly” che ne esalta le doti difensive e fisiche, rendendolo un elemento estremamente solido per le rose di Bundesliga o per le ibride francesi. Durata: 7 giorni.. Premio Finale: 1x Nordi Mukiele Jolly Invernali 85 OVR (Non scambiabile).. Focus sul Giocatore. Rating Ruoli Piede DeboleAbilità Statistiche Chiave 85 OVR RB, CB, RM 3 4 DIF 86, FIS 85, PAS 81, VEL 81 Mukiele si presenta come un difensore moderno: ottimo nel gioco aereo e nei contrasti, con una velocità discreta che gli permette di agire sia come terzino bloccato che come difensore centrale (CB) puro. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Leggi anche: FC 26 SBC: Manuel Locatelli Jolly Invernali (87 OVR) – Il Tuttofare Totale
Leggi anche: FC 26 SBC Showdown Duo Flash: Locatelli (85 OVR) vs Sørloth (85 OVR)!
FC 26 Obiettivo: Punteggio Bonus Torneo Jolly Invernali - È tempo di scendere in campo nella modalità Amichevoli Live "Torneo Jolly Invernali". imiglioridififa.com
FC 26 Obiettivi Jolly invernali: Mac Allister, EVO e Pacchetti a non finire! - Il periodo natalizio su Ultimate Team entra nel vivo con due obiettivi che lavorano in sinergia. imiglioridififa.com
EA Sports FC 26 - EA Sports FC 26 è la nuova iterazione del gioco di calcio targato Electronic Arts, in uscita il 26 settembre 2025 su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, Xbox One, Xbox Series X/S e ... everyeye.it
Un confronto pubblico per analizzare criticamente la riforma dell'ordinamento giudiziario proposta dal ministro Nordio. È questo l'obiettivo dell'incontro "La riforma Nordio... Scopri l'evento - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.