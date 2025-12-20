FC 26 Nuova Evoluzione | Ghiaccio nelle vene – Dribbling Fulmineo Stay Frosty
È disponibile l’Evoluzione “Ghiaccio nelle vene” (21 giorni), una sfida pensata per chi ama i giocatori agili e rapidi nello stretto. Questa EVO non solo potenzia drasticamente le statistiche di movimento, ma aggiunge l’importantissimo stile di gioco Rapido+. Durata: 21 giorni.. Ripetibile: Sì, 2 volte totali.. Costo: Gratuita.. Requisiti di Accesso. Valutazione Generale (GEN) max: 85.. N° stili di gioco max: 10.. N° stili di gioco+ max: 1.. No portieri.. I Miglioramenti Totali (Focus Agilità e Reattività). Il cuore di questa evoluzione è il massiccio potenziamento del comparto dribbling e l’acquisizione del PlayStyle d’élite per la velocità palla al piede. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
