Faust Degada torna con I Close my Heart | un singolo electro-house old school tra new wave e romanticismo drammatico

C’è un momento preciso in cui una storia finisce: non sempre con un addio plateale, spesso con un gesto minuscolo, un silenzio che pesa, una porta interiore che si chiude. È da lì che riparte Faust Degada con “I Close my Heart”, il nuovo singolo electro electronic che segna il suo ritorno e inaugura il suo ingresso nel roster di Laikatronika. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali da venerdì 19 dicembre, è un concentrato di electro-house old school e sensibilità new wave: drum machine, trame sintetiche e un cantato in inglese che richiama un’estetica anni ’80 rivisitata con uno sguardo contemporaneo. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

