AGI - Farmaci ancora in fase sperimentale importati dalla Cina e usati come sostanze dopanti. È lo scenario di una indagine dei carabinieri del Nas di Torino e Genova, coordinata dalla procura di Savona, che ha portato a una ordinanza di custodia cautelare emessa due giorni fa dal gip di Savona, nei confronti di due indagati di Imperia e Varazze ora in carcere, mentre altri due indagati residenti ad Albissola Marina si sono visti notificare l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I reati contestati sono quello di associazione per delinquere, l'introduzione sul territorio italiano sostanze dopanti prive di autorizzazione all'immissione in commercio e commercio illecito di farmaci dopanti. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Farmaci sperimentali usati come dopanti, il sequestro

