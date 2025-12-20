Farmaci sperimentali usati come dopanti il sequestro
AGI - Farmaci ancora in fase sperimentale importati dalla Cina e usati come sostanze dopanti. È lo scenario di una indagine dei carabinieri del Nas di Torino e Genova, coordinata dalla procura di Savona, che ha portato a una ordinanza di custodia cautelare emessa due giorni fa dal gip di Savona, nei confronti di due indagati di Imperia e Varazze ora in carcere, mentre altri due indagati residenti ad Albissola Marina si sono visti notificare l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. I reati contestati sono quello di associazione per delinquere, l'introduzione sul territorio italiano sostanze dopanti prive di autorizzazione all'immissione in commercio e commercio illecito di farmaci dopanti. 🔗 Leggi su Agi.it
Leggi anche: Maxi sequestro di farmaci illegali in aeroporto: 19mila prodotti usati per dimagrire e nella medicina estetica
Leggi anche: Traffico di farmaci dopanti, perquisizioni a Monza e in Brianza
Spaccia farmaci dopanti a un bodybuilder, 60enne padovano perquisito e arrestato. Nel suo magazzino 300mila euro di sostanze proibite - Un uomo italiano di 60 anni, residente a Bratislava ma domiciliato a Padova, è stato arrestato nella mattinata di sabato 22 novembre dalla polizia per aver ceduto dei farmaci dopanti a un ... ilgazzettino.it
Arrestato 60enne mentre cede farmaci dopanti a sportivo - La polizia di Padova ha arrestato un 60enne italiano, residente a Bratislava, ma domiciliato nel padovano, dopo essere stato sorpreso a cedere sei confezioni di farmaci dopanti ad un sportivo ... ansa.it
