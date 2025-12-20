Famiglia nel bosco non si può tacere | cosa trapela

"I tre figli dei Trevallion sono bambini fantastici, educati, rispettosi. Ma hanno delle difficoltà che non possono essere taciute": lo ha spiegato Marika Bolognese, la curatrice speciale dei piccoli della famiglia nel bosco. La vicenda arriva da Palmoli, in provincia di Chieti, Abruzzo. Lì due coniugi australiani, Nathan e Catherine, avevano scelto di vivere in un casolare tra i boschi. E proprio per questo il tribunale dei minori dell'Aquila ha deciso di allontanare da loro i tre figli di 6 e 8 anni, giudicando non adeguato il luogo in cui stavano crescendo. Di lì il trasferimento dei piccoli, lo scorso 20 novembre, in una casa famiglia a Vasto, dove a seguirli c'è, tra gli altri, la curatrice Bolognese. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

