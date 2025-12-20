La Corte ha rigettato il ricorso della famiglia che viveva nel bosco, sottolineando i rischi gravi per la salute dei bambini. La decisione si basa sulla necessità di garantire un ambiente sicuro e idoneo al loro sviluppo. I bambini, quindi, rimarranno nella casa famiglia anche durante il periodo natalizio, in attesa di soluzioni compatibili con il loro benessere.

I bambini della famiglia che viveva nel bosco resteranno nella casa famiglia anche durante il periodo natalizio. Lo ha stabilito la Corte d’Appello dell’Aquila, che ha rigettato il ricorso presentato dai genitori contro il provvedimento di allontanamento. La decisione conferma le valutazioni già espresse in precedenza, legate a criticità ritenute rilevanti per il benessere fisico e psicologico dei minori. Nel provvedimento, i giudici chiariscono che la misura adottata resta finalizzata esclusivamente alla tutela dei bambini, alla luce di un contesto considerato non idoneo a garantire una crescita equilibrata. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famiglia nel bosco, la Corte spiega il no al ricorso: “Rischi gravi per la salute dei bambini”

