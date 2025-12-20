Famiglia nel bosco gravi rischi | perché i giudici hanno detto no al ricorso

La Corte d'appello dell'Aquila ha respinto il ricorso dei coniugi australiani Nathan e Catherine, che avevano contestato l'allontanamento dei loro figli di 6 e 8 anni disposto dal tribunale dei minori. La decisione si basa su motivazioni precise e approfondite, volte a tutelare il benessere dei minori. Di seguito vengono illustrate le ragioni che hanno portato i giudici a confermare il provvedimento.

Ci sono delle motivazioni ben precise dietro la decisione della Corte d'appello dell'Aquila di rigettare il ricorso dei coniugi australiani Nathan e Catherine contro l'allontanamento dei loro figli di 6 e 8 anni disposto dal tribunale dei minori. I giudici di primo grado hanno giudicato inadeguato il casolare in mezzo ai boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, in cui i piccoli stavano crescendo. Di lì il trasferimento in una casa famiglia a Vasto, dove i bambini restano tuttora. L'auspicio della Corte d'Appello è che i genitori cambino atteggiamento e abbattano "il muro di diffidenza" mostrato prima dell'ordinanza che ha disposto la sospensione della responsabilità genitoriale e il conseguente allontanamento dei figli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Famiglia nel bosco, "gravi rischi": perché i giudici hanno detto no al ricorso Leggi anche: Famiglia nel bosco, i giudici spiegano il no al ricorso: «Gravi rischi per la salute dei bambini. Dubbi sui certificati scolastici» Leggi anche: Palmoli, i bambini della “famiglia nel bosco”: ecco perché i giudici hanno detto stop (non è per la scuola) Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. I figli del bosco tra “deprivazioni”, igiene “scarsa”, “timore” della doccia e vestiti di “una settimana”: gli atti sulla famiglia di Palmoli; Famiglia nel bosco, respinto il ricorso: i bambini restano nella casa famiglia; Famiglia nel bosco, la Corte d’Appello dell’Aquila respinge il ricorso dei genitori: restano criticità; Giudici, genitori dei bimbi nel bosco abbattano il muro di diffidenza. Famiglia nel bosco, i giudici spiegano il no al ricorso: «Gravi rischi per la salute fisica e psichica dei bambini» - I bambini della famiglia nel bosco resteranno nella casa famiglia anche a Natale, ma dalla Corte d'Appello dell'Aquila, che venerdì ha rigettato il ricorso presentato dai legali ... leggo.it

Famiglia nel bosco, i giudici spiegano il no al ricorso: «Gravi rischi per la salute dei bambini. Dubbi sui certificati scolastici» - I bambini della famiglia nel bosco resteranno nella casa famiglia anche a Natale, ma dalla Corte d'Appello dell'Aquila, che venerdì ... msn.com

“È per la loro salute” Parlano i giudici del caso della Famiglia del bosco: i rischi sono gravi - La Corte d'Appello dell'Aquila ha respinto il ricorso per i bambini della famiglia nel bosco, ma segnala miglioramenti nella situazione familiare e nel loro ... bigodino.it

'Superare il muro di diffidenza', la famiglia nel bosco attende il tribunale. La Corte: 'Dubbi sui certificati scolastici'. L'Anm: 'Dal governo attacchi scomposti' #ANSA - facebook.com facebook

Famiglia del bosco: il fattore tempo in gioco sulla potestà genitoriale ilsole24ore.com/art/famiglia-b… x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.