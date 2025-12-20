Famiglia nel bosco di Palmoli il sindaco accende la speranza | ‘Criticità in via di risoluzione’

Il punto della decisione. La Corte d’Appello dell’Aquila rigetta il ricorso, ma riconosce i miglioramenti Cambia il quadro attorno al caso della cosiddetta “famiglia nel bosco” di Palmoli. Non più solo un contenzioso giudiziario, ma un percorso di avvicinamento e collaborazione che, secondo il sindaco Giuseppe Masciulli, sta producendo risultati concreti e verificabili, soprattutto sul piano sanitario ed educativo dei tre bambini. A fare chiarezza è lo stesso primo cittadino, che sottolinea come dagli atti e dai contatti istituzionali più recenti emerga un dato nuovo: le criticità segnalate in passato stanno gradualmente rientrando. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

