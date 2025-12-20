Quello che doveva essere un tranquillo rientro verso il Regno Unito si è trasformato, il 19 dicembre 2025, in un caso di cronaca surreale. All’aeroporto di Malaga, una famiglia composta da cinque persone ha cercato di imbarcare su un volo EasyJet la nonna di 89 anni, già priva di vita, facendola passare per una passeggera molto stanca o addormentata. L’anziana è stata trasportata su una sedia a rotelle fin dentro l’aereo e posizionata di peso sul sedile assegnato, sotto gli occhi sbalorditi degli altri viaggiatori. Il sospetto tra i passeggeri è divampato immediatamente. Molti testimoni hanno riferito di aver notato subito che la donna appariva accasciata e totalmente priva di sensi, con un colorito che lasciava poco spazio ai dubbi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

Famiglia inglese elude i controlli e imbarca la nonna morta su un volo EasyJet, alla hostess dicevano che era stanca

