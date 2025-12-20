Faker chi è il gamer diventato la leggenda globale che ha cambiato gli eSport

Faker è uno dei nomi più riconoscibili nel mondo degli eSport, noto per la sua abilità e longevità nel competitivo di League of Legends. La sua carriera ha segnato una svolta nel settore, dimostrando come talento e dedizione possano trasformare un giocatore in una vera leggenda. Negli eSport il tempo è una variabile spietata. I giochi cambiano, i meta si riscrivono, i campioni bruciano in poche stagioni e l’industria, affamata di novità, sostituisce i

In questo sistema progettato per l'obsolescenza, Faker non avrebbe dovuto durare. E invece è rimasto. Non come nostalgia, ma come struttura. Da oltre dieci anni Lee Sang-hyeok attraversa League of Legends adattandosi a ogni rivoluzione tecnica, a ogni cambio di ritmo, a ogni nuova generazione di avversari, senza mai diventare prigioniero di una singola epoca del gioco.

