fabrizio corona cosa rischia dopo le gravi accuse a signorini

Personaggi Tv. La nuova puntata di Falsissimo, dal titolo “Il Prezzo del Successo”, ha generato un forte impatto nel panorama digitale italiano. In pochi giorni dalla pubblicazione, l’episodio ha superato la soglia di 3,5 milioni di visualizzazioni, posizionandosi come il secondo contenuto più visto del canale, superato soltanto dallo speciale dedicato al “Vero amore di Fedez”, diffuso mesi prima. La durata di circa 66 minuti è stata interamente occupata da ricostruzioni, documenti e testimonianze che hanno subito alimentato un vasto dibattito pubblico. Leggi anche: “Chi vince”. Ballando con le stelle, la previsione di Zazzaroni sulla finale Leggi anche: The Voice Senior, la scoperta sul vincitore Francesco: cosa ha fatto prima della finale Presunto scandalo Signorini: le dichiarazioni di Corona. 🔗 Leggi su Tvzap.it

