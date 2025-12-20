Fa-volando | al teatro Fontarò un appuntamento per bambini alla scoperta de il Natale di Scrooge

20 dic 2025

Fa-volando sarà una fiaba interattiva che coinvolgerà i bambini che parteciperanno all'evento in programma al teatro Fontarò di Largo Lituania 10, a Palermo, sabato 27 e domenica 28 dicembre con tre turni pomeridiani di 50 minuti l'uno. Da un'idea di Alberto Cordaro, l'evento, è a cura del teatro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

