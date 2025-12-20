La relazione tra Nataly Ospina ed Ezio Greggio è ufficialmente giunta al termine. L’annuncio è arrivato direttamente dalla food blogger 36enne, ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo a La Volta Buona, dove ha confermato la fine della storia d’amore che aveva fatto discutere i social per la forte differenza d’età di 35 anni. “Io ed Ezio Greggio ci siamo lasciati”. Nataly Ospina a #LVB pic.twitter.com0Zv3uVxq4h — La Volta Buona (@voltabuonarai) December 18, 2025 “Con Ezio Greggio è finita”, ha esordito Nataly Ospina davanti alle telecamere, visibilmente commossa. La giovane influencer colombiana ha tenuto a precisare che non si tratta di una rottura traumatica o causata da tradimenti: “Non c’è una ragione tragica, succede che nelle relazioni non funzioni più”. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

Ezio Greggio e Nataly Ospina si sono lasciati: "Ho subito tanto, per la differenza d'età"

