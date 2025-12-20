Export in crescita non verso gli Usa Crollo del 25 per cento per i dazi

Export in crescita del +2,8% per le micro e piccole imprese bresciane nei primi sei mesi del 2025, ma pesano i dazi, che hanno portato a un calo delle esportazioni del 25,4% verso gli Stati Uniti. In calo anche il credito, -8%; mentre le micro piccole imprese bresciane sono quelle che, in Italia, pagano un extracosto più elevato sull'energia elettrica con l'UE a 27: 192 milioni di euro, pari allo 0,38% del pil provinciale. Sono alcuni dei dati che raccontano la fatica di fare impresa, nel bilancio di fine anno di Confartigianato Brescia. "Possiamo definirlo un momento di stagnazione economica – commenta Carlo Piccinato, segretario generale –.

