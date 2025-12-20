Ex Milan Theo Hernandez | L’addio di Maldini? Mi sono sentito spaesato

Theo Hernandez, ex calciatore del Milan, ha condiviso alcune riflessioni sul suo passato nel club, commentando anche l’addio di Maldini. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Hernandez ha parlato delle emozioni e delle sensazioni vissute durante quel periodo, sottolineando come alcuni momenti siano stati particolarmente significativi. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla sua esperienza nel mondo rossonero. Theo Hernandez, ex Milan, ha voluto rilasciare alla Gazzetta dello Sport, alcune dichiarazioni

Theo Hernandez: «Non volevo lasciare il Milan. Io e Calabria andammo a Milanello con la maglia di Maldini, a qualcuno non piacque» - L'intervista a Theo Hernandez in cui racconta il suo passato al Milan e delle notizie, false, uscite sul suo mancato rinnovo. ilnapolista.it

Hernandez: "Milan, è cambiato tutto in peggio: un dirigente è arrivato a dirmi..." - Theo Hernandez, ex calciatore del Milan, ora in forza agli arabi dell'Al- msn.com

Theo: A parte Ibra la mancanza di milanismo si sente. Tornare? No finché ci sono certe persone

Theo Hernandez dice tutto sul suo addio al Milan a La Gazzetta dello Sport: “Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio. Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspett - facebook.com facebook

Theo #Hernandez: “La mia priorità era il #Milan. Ho salutato tutti, ma #Furlani non si è fatto vedere” x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.