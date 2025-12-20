Ex Milan Theo Hernandez | L’addio di Maldini? Mi sono sentito spaesato
Theo Hernandez, ex calciatore del Milan, ha condiviso alcune riflessioni sul suo passato nel club, commentando anche l’addio di Maldini. In un’intervista alla Gazzetta dello Sport, Hernandez ha parlato delle emozioni e delle sensazioni vissute durante quel periodo, sottolineando come alcuni momenti siano stati particolarmente significativi. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero sulla sua esperienza nel mondo rossonero. Theo Hernandez, ex Milan, ha voluto rilasciare alla Gazzetta dello Sport, alcune dichiarazioni
Theo Hernandez, ex Milan, ha voluto rilasciare alla Gazzetta dello Sport, alcune dichiarazioni sul suo passato rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Milan, Theo Hernandez e Maldini: “Se sono diventato ciò che sono è grazie a lui”
Leggi anche: Theo Hernandez si toglie più di un sassolino: «Dopo l’addio di Maldini tutto è peggiorato, non sarei mai andato via dal Milan. Finché ci saranno certe persone in società, non tornerò!»
Tonali: “La mia top 11”. L’ex Milan sceglie il 4-3-3 e schiera due giocatori dell’Inter; Il solito Theo Hernandez: ecco come sta andando l’ex Milan all’Al-Hilal; Theo Hernandez augura buona fortuna al Milan in vista della Supercoppa Italiana | ecco il post social; Attacco in diretta, arriva la bastonata a Theo Hernandez.
Theo Hernandez: "Milan? Finché c'è certa gente non torno. Maignan come me e non è finita bene" - Hilal, Theo Hernandez ha parlato alla Gazzetta dello Sport anche della situazione ... calciomercato.com
Theo Hernandez: «Non volevo lasciare il Milan. Io e Calabria andammo a Milanello con la maglia di Maldini, a qualcuno non piacque» - L'intervista a Theo Hernandez in cui racconta il suo passato al Milan e delle notizie, false, uscite sul suo mancato rinnovo. ilnapolista.it
Hernandez: "Milan, è cambiato tutto in peggio: un dirigente è arrivato a dirmi..." - Theo Hernandez, ex calciatore del Milan, ora in forza agli arabi dell'Al- msn.com
Theo: A parte Ibra la mancanza di milanismo si sente. Tornare? No finché ci sono certe persone
Theo Hernandez dice tutto sul suo addio al Milan a La Gazzetta dello Sport: “Quando sono arrivato c’erano Massara, Boban e Maldini, il mio idolo. Ibra è un top, ma dopo Paolo è cambiato tutto in peggio. Avrei meritato un trattamento migliore. Non me l’aspett - facebook.com facebook
Theo #Hernandez: “La mia priorità era il #Milan. Ho salutato tutti, ma #Furlani non si è fatto vedere” x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.