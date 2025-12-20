Ex complesso dei Celestini ci siamo | lunedì l’acquisto del Politecnico delle Arti
Il presidente del Politecnico delle Arti, Giorgio Berta, lo aveva annunciato quasi due mesi fa in un’intervista a Bergamonews: entro fine anno, aveva detto, ci sarebbe stato l’atto definitivo per l’acquisto dell’ex complesso dei Celestini. Così sarà, perché dopo il via libera di Cassa Depositi e Prestiti, con la firma sul mutuo apposta giovedì, lunedì 22 dicembre sarà il giorno “X” per la conclusione dell’operazione, del valore di 7 milioni di euro, oneri fiscali e tributari compresi. Di questi, cinque milioni sono finanziati da CDP, mentre la restante parte verrà coperta con fondi propri del Politecnico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
