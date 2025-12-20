Il presidente del Politecnico delle Arti, Giorgio Berta, lo aveva annunciato quasi due mesi fa in un’intervista a Bergamonews: entro fine anno, aveva detto, ci sarebbe stato l’atto definitivo per l’acquisto dell’ex complesso dei Celestini. Così sarà, perché dopo il via libera di Cassa Depositi e Prestiti, con la firma sul mutuo apposta giovedì, lunedì 22 dicembre sarà il giorno “X” per la conclusione dell’operazione, del valore di 7 milioni di euro, oneri fiscali e tributari compresi. Di questi, cinque milioni sono finanziati da CDP, mentre la restante parte verrà coperta con fondi propri del Politecnico. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Convento ex Celestini a Bergamo, c’è il via libera all’acquisto del Politecnico delle Arti

Leggi anche: "L’obiettivo c’è: il Politecnico delle Arti"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Ex complesso dei Celestini, ci siamo: lunedì l’acquisto del Politecnico delle Arti; Ex complesso dei Celestini a Bergamo, lunedì l’acquisto del Politecnico delle arti.

Ex complesso dei Celestini a Bergamo, lunedì l’acquisto del Politecnico delle arti - Costerà 7 milioni di euro (5 da Cassa depositi e prestiti e 2 dell’istituto); dal Mur 9,5 milioni per ristrutturare. ecodibergamo.it