Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi sabato 20 dicembre 2025: numeri vincenti in diretta. ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI – Questa sera, sabato 20 dicembre 2025, alle ore 20 vanno in scena le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto. I tre giochi principali di Lottomatica sono seguiti da milioni di italiani nella speranza di portarsi a casa cifre che potrebbero cambiare le loro vite per sempre. L’estrazione numero 203 del 2025 è prevista alle ore 20 di oggi, sabato 20 dicembre 2025. TPI segue estrazione Lotto, estrazione Superenalotto (con il suo Jackpot da capogiro sognato da milioni di italiani) ed estrazione 10eLotto in tempo reale, live. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 20 dicembre 2025

Leggi anche: Estrazioni Lotto 20 Dicembre 2025: Numeri Vincenti oggi in diretta, SuperEnalotto e 10eLotto

Leggi anche: Estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto oggi 20 novembre 2025

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 12 dicembre: numeri vincenti; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di venerdì 12 dicembre 2025: i numeri vincenti e le quote; Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 16 dicembre 2025: numeri vincenti e quote. Nessun 6 né 5+, centrati otto 5 da...; SuperEnalotto venerdì 19 dicembre 2025: estrazioni e numeri di Lotto e 10eLotto.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 20 dicembre 2025: numeri vincenti e quote di oggi in diretta - Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto, i numeri vincenti di sabato 20 dicembre 2025: su Leggo. msn.com