Estra Sacripanti chiede uno spirito più forte | Siamo in crescita a Brindisi voglio lucidità

Il calendario non è dalla parte dell’Estra che nelle ultime due partite dell’anno sarà impegnata in trasferta prima sul campo di Brindisi e poi su quello di Rimini, entrambe accreditate per la vittoria finale. Domenica la prima sfida contro gli ex Andrea Cinciarini e Zach Copeland reduci da due sconfitte consecutive. Coach Pino Sacripanti ha avuto modo di farsi un’idea più precisa su come e dove intervenire per dare una svolta alla squadra. "Il processo di lavoro è partito – dice Sacripanti – e malgrado la sconfitta contro Cividale c’è stato un grande passo avanti sia dal punto di vista difensivo, dove si è visto una maggiore solidità, sia nella distribuzione del gioco in attacco, dove c’è stata più alternanza tra uscite dai blocchi, post up e pick and roll. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

