Estra Sacripanti chiede uno spirito più forte | Siamo in crescita a Brindisi voglio lucidità
Il calendario non è dalla parte dell’Estra che nelle ultime due partite dell’anno sarà impegnata in trasferta prima sul campo di Brindisi e poi su quello di Rimini, entrambe accreditate per la vittoria finale. Domenica la prima sfida contro gli ex Andrea Cinciarini e Zach Copeland reduci da due sconfitte consecutive. Coach Pino Sacripanti ha avuto modo di farsi un’idea più precisa su come e dove intervenire per dare una svolta alla squadra. "Il processo di lavoro è partito – dice Sacripanti – e malgrado la sconfitta contro Cividale c’è stato un grande passo avanti sia dal punto di vista difensivo, dove si è visto una maggiore solidità, sia nella distribuzione del gioco in attacco, dove c’è stata più alternanza tra uscite dai blocchi, post up e pick and roll. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Forlì esce dal tunnel, Estra ko. Sacripanti parte con uno stop
Leggi anche: Si apre l’era Sacripanti. "Sono legato alla città. L’Estra può dare di più»
Estra, Sacripanti chiede uno spirito più forte: Siamo in crescita, a Brindisi voglio lucidità.
Pistoia, coach Sacripanti: «A Brindisi test tecnico e caratteriale» - Dovremo giocare con lucidità e dettare noi i ritmi» L’Estra Pistoia si appresta a chiudere il girone d’andata ... pistoiasport.com
Sacripanti e la missione rasserenare: "Estra, pochi schemi e tanta energia" - Il nuovo coach è arrivato sulla panchina di Pistoia solo da pochi giorni ed è impensabile credere in un cambiamento radicale della squadra, dal ... lanazione.it
Estra, le prime mosse di Sacripanti. Più intensità e aggressività in difesa - In vista del posticipo di lunedì a Forlì il nuovo allenatore lavora per trovare il feeling giusto con il gruppo Iniziare con una politica dei piccoli passi per poi andare ad aumentare le indicazioni d ... lanazione.it
Conferenza pregara per il coach della Estra Pino Sacripanti, in vista della gara di domenica a Brindisi - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.