Esposto sul concorso vinto dal figlio dell' ex rettore UniVr rompe il silenzio
L’università di Verona è intervenuta sulla controversa vicenda relativa alla chiamata del dottor Riccardo Nocini per un posto di docente nel settore scientifico-disciplinare di otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria. La rettrice Chiara Leardini ha affrontato la questione davanti al senato. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Leggi anche: A 33 anni il figlio dell’ex rettore vince il concorso per professore ordinario, protesta dei ricercatori: «Sospetto di favoritismi accademici»
