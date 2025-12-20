eSport la nuova frontiera del gioco che vale miliardi e conquista anche l’Italia

Si praticano (o si guardano) a casa. Vanno in scena in arene virtuali e hanno la forza di una nuova religione laica (che muove miliardi di euro). Protagonisti sono gli eSport, o “sport elettronici”, cuore pulsante di una rivoluzione silenziosa e redditizia. Un vero fenomeno degli ultimi anni. Tecnicamente definibili come “videogiochi competitivi a livelli professionistici” affondano le loro radici negli anni Settanta, e per la precisione nel 1972, quando si tenne il primo torneo di Spacewar! all’Università di Stanford. L’attività passa attraverso le sale giochi negli anni Ottanta, esplode a fine anni Novanta grazie alla banda larga e oggi occupa interi stadi (non solo virtuali) e genera un mercato impressionante, che ha fatto di un hobby di nicchia un’industria globale miliardaria, dove atleti stipendiati non competono più per la gloria, ma per montepremi da nababbi. 🔗 Leggi su Panorama.it

