Escursionista cade sul Magnodeno | in volo l' elicottero

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un escursionista di 59 anni è stato soccorso sabato mattina sul monte Magnodeno, in zona Passo Tre Croci, dopo essere caduto durante un'escursione. L'intervento, scattato alle 9:45 circa, ha visto mobilitati l'elisoccorso e il soccorso alpino per recuperare l'uomo e trasportarlo in ospedale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

escursionista cade sul magnodeno in volo l elicottero

© Leccotoday.it - Escursionista cade sul Magnodeno: in volo l'elicottero

Leggi anche: Escursionista cade sul Monte Bollettone: salvato con l'elicottero sulla neve ghiacciata

Leggi anche: Escursionista si infortuna sul Monte Ortigara: 62enne soccorso in elicottero

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Escursionista cade per 40 metri sul sentiero verso Passo Pordoi - Un’escursionista fiorentina è stata trasportata in elicottero all’ospedale di Bolzano dopo una caduta mentre stava scendendo insieme al marito dal sentiero ... lanazione.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.