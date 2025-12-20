Escursionista cade sul Magnodeno | in volo l' elicottero
Un escursionista di 59 anni è stato soccorso sabato mattina sul monte Magnodeno, in zona Passo Tre Croci, dopo essere caduto durante un'escursione. L'intervento, scattato alle 9:45 circa, ha visto mobilitati l'elisoccorso e il soccorso alpino per recuperare l'uomo e trasportarlo in ospedale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
