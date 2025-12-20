Erika Kirk punta su JD Vance | Lo faremo eleggere nel 2028

Negli Stati Uniti il mondo conservatore comincia a guardare al dopo Trump. Mentre si moltiplicano i segnali di malcontento tra i simpatizzanti del partito repubblicano rispetto all'agenda del presidente Usa - troppa politica estera e poca attenzione ai temi economici bread and butter, a cominciare dal costo della vita, accusano gli elettori del Gop - Erika Kirk, moglie del fondatore del movimento Turning Point Usa assassinato lo scorso 10 settembre, ha espresso il suo pieno sostegno a J.D. Vance. " Faremo in modo che il miglior amico di mio marito, J.D. Vance, sia eletto 48mo presidente nel modo più schiacciante possibile ", ha detto Kirk giovedì sera nel corso del primo grande evento di Turning Point Usa dalla morte del marito tenutosi nel Phoenix Convention Center. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Erika Kirk punta su J.D. Vance: "Lo faremo eleggere nel 2028"

