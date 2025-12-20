Era latitante da ottobre si fa beccare dai carabinieri durante una diretta TikTok

Era ricercato dallo scorso ottobre, ma a dispetto della sua condizione, che richiederebbe discrezione, non mancava i suoi appuntamenti su TikTok. E proprio mentre stava facendo una diretta sulla celebre piattaforma social, l’uomo, di 47 anni, è stato individuato e arrestato dai carabinieri a Poirino, nel Torinese. Lui, residente nella frazione Appendini, non era reperibile da mesi. I carabinieri della stazione di Chieri, impegnati da settimane nelle ricerche, lo hanno individuato grazie a un’attività di monitoraggio web. Il saluto in serbo a migliaia di follower. Il 47enne, condannato in via definitiva a due anni e mezzo di reclusione per una serie di reati contro il patrimonio, in particolare furti in case commessi in Piemonte e altre regioni, era sparito dopo la sentenza. 🔗 Leggi su Open.online

