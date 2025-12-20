Epstein - pubblicati i file dopo una lunga attesa ma i dem protestano | Troppe omissioni

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato la prevista pubblicazione della "enorme" mole di documenti relativi alle indagini sul caso Jeffrey Epstein, il finanziere condannato per reati sessuali morto in carcere nel 2019. Il materiale, atteso da anni, è stato però diffuso in gran parte con pesanti omissioni, suscitando dubbi e polemiche sull'effettiva trasparenza dell'operazione, soprattutto da parte dei democratici. Le critiche si concentrano anche sulla limitata presenza di riferimenti a Donald Trump, nonostante la sua nota amicizia con il finanziere newyorkese. Tra i file rilasciati compaiono numerose fotografie dell'ex presidente democratico Bill Clinton e di altre celebrità, tra cui Mick Jagger e Michael Jackson, all'interno della cerchia sociale di Epstein. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Epstein - pubblicati i file dopo una lunga attesa, ma i dem protestano: "Troppe omissioni" Leggi anche: Pubblicati i file di Epstein: migliaia di foto, anche Clinton in piscina. L'accusa dem: c'è stata censura|La scalata al potere dell'ex prof Leggi anche: Anche Bill Clinton in vasca con una ragazza nelle foto di Epstein, fiume di file pubblicati dal governo Usa. Ma tantissimi sono oscurati La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Epstein files, pubblicati “diverse centinaia di migliaia di documenti”; Il Dipartimento di Giustizia Usa pubblica le carte di Epstein. Trovati i nomi di oltre 1.200 vittime; Pubblicati i file Epstein con oltre 1.200 vittime identificate; Il Dipartimento di Giustizia USA inizia a pubblicare le carte di Epstein. Epstein - pubblicati i file dopo una lunga attesa, ma i dem protestano: "Troppe omissioni" - Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha avviato la prevista pubblicazione della "enorme" mole di documenti relativi alle indagini ... iltempo.it

