“Io non sono la mia malattia”. Tiene a dirlo chiaro e tondo Enrica Bonaccorti, che si apre senza filtri sulla vita che sta vivendo “in un limbo”, tra le terapie per il t umore al pancreas che l’ha colpita lo scorso anno e l’attesa dei risultati, previsti per metà gennaio. Si prepara però alle feste senza paure, pronta a festeggiare il Natale con la figlia Verdiana e il nipote, Teo. Ci tiene però a spendere alcune parole per Renato Zero, con il quale ha coltivato un rapporto d’amicizia sincera: “Mi scalda il cuore”. Ha dedicato alcune parole anche alla madre, al rapporto con lei e ne ha approfittato per rivolgere a tutti i figli e tutte le figlie una preghiera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Enrica Bonaccorti: “Il tumore? Vivo nell’attesa. Renato Zero mi sta vicino”. Le “scuse” più difficili

Leggi anche: Enrica Bonaccorti: «Vivo nell'attesa, poi quel che sarà sarà»

Leggi anche: Enrica Bonaccorti malata di tumore al pancreas: “Cure pesanti, avere mia figlia vicino mi dà forza”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Enrica Bonaccorti e il tumore: 'Non ho tante speranze'; Enrica Bonaccorti: «Vivo nell'attesa, poi quel che sarà sarà. La vita, a volte, è dare due bracciate»; Enrica Bonaccorti, la terapia per il tumore: «Vivo nell'attesa, poi quel che sarà sarà. Scriverò una biografia, se faccio in tempo»; Enrica Bonaccorti: Non ho tantissime speranze, ma non sono disperata. Vivo nell'attesa, poi quel che sarà sarà.

Enrica Bonaccorti: «Vivo nell'attesa, poi quel che sarà sarà» - Mentre si prepara a vivere un Natale «bellissimo» con i suoi grandi amori, Enrica Bonaccorti dà un consiglio a tutti i figli: «Alzate il telefono, chiamate vostra madre e chiedetele scusa». vanityfair.it