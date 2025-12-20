Enrica Bonaccorti | Il tumore? Vivo nell’attesa Renato Zero mi sta vicino Le scuse più difficili

“Io non sono la mia malattia”. Tiene a dirlo chiaro e tondo Enrica Bonaccorti, che si apre senza filtri sulla vita che sta vivendo “in un limbo”, tra le terapie per il t umore al pancreas che l’ha colpita lo scorso anno e l’attesa dei risultati, previsti per metà gennaio. Si prepara però alle feste senza paure, pronta a festeggiare il Natale con la figlia Verdiana e il nipote, Teo. Ci tiene però a spendere alcune parole per Renato Zero, con il quale ha coltivato un rapporto d’amicizia sincera: “Mi scalda il cuore”. Ha dedicato alcune parole anche alla madre, al rapporto con lei e ne ha approfittato per rivolgere a tutti i figli e tutte le figlie una preghiera. 🔗 Leggi su Dilei.it

