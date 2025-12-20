enogastronomia ma solo se locale

"A Pisa le tendenze di acquisto per questo Natale premiano soprattutto l’enogastronomia locale e i prodotti tipici, che rappresentano regali sentiti, autentici e fortemente legati alla tradizione del territorio". È questa l’analisi del direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli, commentando l’andamento degli acquisti per il Natale 2025. Secondo l’analisi dell’Ufficio Studi di Confcommercio, a livello nazionale la spesa complessiva raggiungerà circa 49,9 miliardi di euro, sostenuta anche dalle tredicesime, che nel 2025 risultano più consistenti rispetto allo scorso anno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

