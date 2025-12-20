Ennesima beffa dei ladri a Parigi | mega furto di porcellane all’Eliseo sotto gli occhi di Macron

Recentemente, Parigi è stata teatro di un furto di porcellane all’interno dell’Eliseo, sotto gli occhi di Macron. Questo episodio evidenzia due problematiche rilevanti: la presenza di ladri che operano senza ostacoli nei luoghi istituzionali e le difficoltà dello Stato nel gestire le proprie risorse. La sicurezza e la stabilità finanziaria restano sfide cruciali per la capitale francese. Ennesima beffa dei ladri a Parigi: mega furto di porcellane all’Eliseo sotto gli

Parigi scopre di avere un problema doppio: i ladri girano indisturbati nei palazzi del potere e, intanto, lo Stato fatica a tenere insieme i propri conti. Da una parte, piatti di Sèvres che spariscono dall’Eliseo come cucchiaini dopo un caffè; dall’altra, un bilancio pubblico con l’acqua alla gola, che costringe il presidente Emmanuel Macron e il suo governo a navigare a vista. Due storie diverse, ma non troppo: entrambe parlano di controllo che manca, di inventari ignorati, di un sistema che si accorge dei guai solo quando il danno è ormai fatt o. Il sorvegliante indignato e la passione segreta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ennesima beffa dei ladri a Parigi: mega furto di porcellane all’Eliseo sotto gli occhi di Macron Leggi anche: Furto in un condominio a Firenze sotto gli occhi dei poliziotti, 55enne e 69enne nei guai Leggi anche: Non solo il Louvre nel mirino dei ladri, cinese arrestata per furto al Museo di storia naturale di Parigi Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. L’ultimo accordo UE è l’ennesima beffa. Ci "concedono" appena 140 giorni di pesca all'anno nel Mediterraneo, come se stessero facendoci un favore, ma la realtà è che ci stanno affondando deliberatamente. Vogliono la "pesca sostenibile", ma a pagare sia - facebook.com facebook Sicilia Express, salta il click day: rinviato a 4 giorni prima della partenza (ed è l’ennesima beffa per i fuorisede) x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.