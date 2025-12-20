Emergenza furti in casa e negozi ma l’amministrazione non fa nulla

A Savignano sul Rubicone i consiglieri comunali di opposizione della lista civica "Coraggio Savignano Cambia", Andrea Palermo e Chiara Magnani, vogliono rimarcare la propria forte preoccupazione rispetto al crescente stato di insicurezza che si sta diffondendo nel nostro paese. Dicono i due coinsiglieri comunali: "In relazione ai sempre più frequenti tentativi di furto nelle abitazioni private e all’interno degli esercizi commerciali, ultimo in ordine di tempo il tentativo di furto nel bar Isola Del Caffè, quello avvenuto presso la toelettatura Pettiniamoli nel quartiere Cesare ambedue in piazza Falcone e alle truffe ai danni delle persone anziane, anch’esse recentemente segnalate nello stesso quartiere, esprimiamo profonda delusione per l’immobilismo dell’ amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

