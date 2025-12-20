Elodie volontaria a Milano serve la cena di Natale ai senzatetto in piazza San Babila – Il video 

Dopo aver annunciato nelle scorse settimane una pausa dai live, Elodie si è fatta vedere in piazza San Babila, in centro a Milano, per distribuire pasti e aiuti ai senzatetto. La cantante ha partecipato all’iniziativa della “Fondazione Progetto Arca” in modo discreto, indossando la pettorina dei volontari, senza clamore né selfie. La tavolata era pronta per cento persone, ma sono arrivate in 150. Tutti, però, sono stati serviti. L’artista ha servito lasagne, antipasti e torte salate, consegnando anche zaini con torce, guanti, maglie termiche e cioccolato, strumenti essenziali per chi vive in strada. 🔗 Leggi su Open.online

