Elodie volontaria a Milano serve i senzatetto alla cena di Natale

(Adnkronos) – Elodie volontaria a Milano. Tra i trenta volontari che giovedì 17 dicembre hanno servito la cena di Natale a circa 150 senzatetto nel centro di Milano, in piazza San Babila, c’era anche Elodie. La cantante ha partecipato all’iniziativa organizzata da Progetto Arca, indossando la pettorina dell’associazione e mantenendo un profilo discreto. Senza trucco, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Elodie ha servito i senzatetto di Milano per la cena di Natale

Leggi anche: Dal palco al bancone: Elodie serve la cena ai senzatetto

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A servire la cena dei senza dimora a Milano c’è Elodie; Dal palco al bancone: Elodie serve la cena ai senzatetto; Elodie al lavoro per Fondazione Arca: la cantante volontaria alla cena per i meno fortunati a Milano; Fieri di noi, Elodie, Stash e Rose Villain cantano insieme ai piccoli pazienti oncologici.

Elodie volontaria a Milano: serve la cena di Natale ai senzatetto in piazza San Babila - Senza luci, senza annunci, con una felpa blu e i capelli sciolti, la cantante è arrivata q ... tg.la7.it