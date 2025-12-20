Elodie volontaria a Milano serve i senzatetto alla cena di Natale
(Adnkronos) – Elodie volontaria a Milano. Tra i trenta volontari che giovedì 17 dicembre hanno servito la cena di Natale a circa 150 senzatetto nel centro di Milano, in piazza San Babila, c’era anche Elodie. La cantante ha partecipato all’iniziativa organizzata da Progetto Arca, indossando la pettorina dell’associazione e mantenendo un profilo discreto. Senza trucco, . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
