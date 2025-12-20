Elodie serve pasti ai senzatetto a Milano | la serata solidale che racconta chi è davvero
Elodie è stata protagonista di un’iniziativa solidale che l’ha vista impegnata in prima persona nella distribuzione di pasti caldi ai senzatetto, durante un evento milanese organizzato dalla fondazione milanese Progetto Arca. La cantante ha partecipato come volontaria a una cena organizzata da associazioni attive nel sostegno alle persone senza fissa dimora, offrendo un aiuto concreto a chi vive situazioni di grave marginalità sociale. Con lei circa trenta altri volontari, tra cui Ale di Ale & Franz. Nel corso della serata, Elodie ha servito i pasti, parlato con i beneficiari e condiviso momenti di ascolto diretto, senza barriere o formalismi. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
