Elodie in prima linea a Milano | cena per i senzatetto sotto i portici di San Babila

Elodie ha preso parte a una cena organizzata per i senzatetto sotto i portici di piazza San Babila, a Milano. La sua partecipazione è avvenuta in modo riservato e senza apparire sui media, dimostrando attenzione e sensibilità verso le persone in difficoltà. La sua presenza sottolinea l'importanza di interventi concreti e quotidiani a sostegno della comunità.

Una presenza discreta, senza annunci o clamore mediatico, ma pienamente concreta. Così Elodie ha partecipato alla cena organizzata per i più bisognosi sotto i portici di piazza San Babila, a Milano. Capelli sciolti, felpa blu coperta dalla pettorina della Fondazione Progetto Arca, la cantante si è immersa subito nella distribuzione dei pasti, fianco a fianco con gli altri volontari. Tavolata per cento. arrivano centocinquanta. La tavolata, lunga e ben apparecchiata, era stata predisposta per cento persone, ma alla fine si sono presentati in centocinquanta. Nessuno è rimasto senza un piatto caldo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Elodie in prima linea a Milano: cena per i senzatetto sotto i portici di San Babila Leggi anche: Elodie volontaria a Milano, serve la cena di Natale ai senzatetto in piazza San Babila – Il video Leggi anche: Elodie volontaria a Milano, serve i senzatetto alla cena di Natale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Elodie è la nuova popstar d’Italia. Elodie in prima linea a Milano: cena per i senzatetto sotto i portici di San Babila - Elodie scende in piazza a Milano per una cena dedicata ai senzatetto organizzata dalla Fondazione Progetto Arca. msn.com

Cena di Beneficenza a Milano: Elodie in Prima Linea - Elodie sorprende tutti partecipando a una cena di beneficenza per i bisognosi. mondotv24.it

Elodie volontaria alla cena per i meno fortunati sotto i portici di piazza San Babila a Milano: tavolata per 100 persone, ne arrivano 150 - L'iniziativa di Fondazione Progetto Arca, una trentina i volontari, tra loro anche Franz del duo «Ale e Franz». msn.com

