Elodie ha servito i senzatetto di Milano per la cena di Natale
Per una sera lontana dal palco e dai riflettori per dedicarsi al prossimo. Tra i 30 volontari di Progetto Arca che giovedì sera hanno servito la cena a 150 senzatetto di Milano c'era anche Elodie. La cantante romana ha portato i piatti di lasagne e gli antipasti ai commensali seduti alla lunga. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
