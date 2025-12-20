Elodie ha servito i senzatetto di Milano per la cena di Natale

20 dic 2025

Per una sera lontana dal palco e dai riflettori per dedicarsi al prossimo. Tra i 30 volontari di Progetto Arca che giovedì sera hanno servito la cena a 150 senzatetto di Milano c'era anche Elodie. La cantante romana ha portato i piatti di lasagne e gli antipasti ai commensali seduti alla lunga. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

