Elenchi regionali per il ruolo | come funzioneranno Lalla vi spiegherà tutto nell’edizione speciale della newsletter Diventare insegnanti

Nel sesto numero della newsletter settimanale Diventare insegnanti, edizione speciale anticipata a mercoledì 24 dicembre, Lalla vi fornirà una guida da scaricare sul funzionamento degli elenchi regionali per il ruolo. Vi spiegherà tutto. Iscriviti entro mercoledì ore 12. All’interno troverai le istruzioni per il download. Cosa riceverò iscrivendomi alla newsletter? Chi si iscrive riceverà: notizie filtrate . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: GPS tutte le novità e le anticipazioni nella nostra newsletter “Diventare insegnanti”. Lalla vi spiegherà tutto

Leggi anche: GPS tutte le novità e le anticipazioni nella nostra newsletter “Diventare insegnanti”. Lalla vi spiegherà tutto

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Elenchi regionali per il ruolo 2026/27: ecco chi si può iscrivere. Criteri e modalità. BOZZA Ordinanza; Graduatorie GPS 2026, elenchi regionali per il ruolo, concorso PNRR3: quali notizie sono attese questa settimana. RISPOSTE AI QUESITI; Elenchi regionali idonei Concorsi per Docenti: il Ministero presenta il Decreto ai sindacati, ecco tutte le novità; Percorsi abilitanti 2025/26: non ci sono agevolazioni specifiche per gli idonei dei concorsi PNRR. Pillole di Question Time.

Elenchi regionali per il ruolo 2026/27: ecco chi si può iscrivere. Criteri e modalità. BOZZA Ordinanza - Le immissioni in ruolo del personale docente, dall'anno scolastico 2026/27, saranno realizzate con un nuovo strumento di assunzione che punta a massimizzare l'incontro tra posti disponibili e candidat ... orizzontescuola.it

Graduatorie GPS 2026, elenchi regionali per il ruolo, concorso PNRR3: quali notizie sono attese questa settimana. RISPOSTE AI QUESITI - Graduatorie di istituto, concorsi ordinari, elenchi regionali per il ruolo: il periodo prenatalizio è denso di informazioni per i docenti precari. orizzontescuola.it

Elenchi regionali idonei Concorsi per Docenti: il Ministero presenta il Decreto ai sindacati, ecco tutte le novità - Il Ministero dell'istruzione ha presentato ai sindacati il Decreto di prossima pubblicazione per la costituzione degli elenchi regionali per le immissioni in ruolo degli idonei dei concorsi per docent ... ticonsiglio.com

https://www.centrostudiulisse.it/reclutamento-docenti-arriva-un-nuovo-canale-elenchi-regionali-in-caso-di-esaurimento-delle-graduatorie/ - facebook.com facebook

Elenchi regionali per il ruolo, validi per le assunzioni dal 2026/27: conclusa la riunione al Ministero sulla BOZZA del decreto, ecco chi può iscriversi. x.com