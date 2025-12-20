Elche-Rayo Vallecano domenica 21 dicembre 2025 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici I valenciani cercano un’altra serata felice

Elche e Rayo Vallecano si affronteranno nell’ultima gara del 2025 in un momento tutto sommato sereno per entrambe: i valenciani hanno 19 punti, scaturiti da una prima parte di stagione davvero positiva e da ottimi segnali sul piano del gioco. I Matagigantes invece hanno probabilmente qualche punto in meno del previsto in campionato (18) però . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

