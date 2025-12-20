Dall’infanzia in cui lasciò l'Algeria agli anni d’oro del cinema italiano, fino alla nuova vita a Lisbona: Edwige Fenech si racconta senza filtri. La famiglia, il lavoro, la libertà di essere se stessa e una felicità conquistata con il tempo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Edwige Fenech: «Oggi vivo a Lisbona e sono felice, la mia famiglia è tutto. Un pregio? Sono sempre me stessa, dico ciò che penso, credo sia corretto non mentire»

Leggi anche: Snowboard, boxe e meditazione: allenando corpo e mente Shirley Mallmann trova il suo equilibrio. «Vivo in Brasile con la mia famiglia, amo gli animali e passo molto tempo in campagna. È ciò che mi rende più felice»

Leggi anche: Mara Venier rivela su Edwige Fenech: “Abbiamo frequentato la stessa cartomante che ha predetto l’incontro con mio marito”

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Edwige Fenech: "I film nuda? Mio figlio ne ha sofferto". E svela il rapporto oggi con Montezemolo - Ripercorrendo la sua carriera cinematografica, Edwige Fenech ha ammesso che la commedia sexy di cui è stata grande protagonista ha avuto delle conseguenze non proprio positive. corrieredellosport.it

Edwige Fenech, nuova vita in Portogallo: «Faccio danza, mi fa sentire viva. Le critiche a Marcella Bella? Scortese far notare a una signora che ha una certa età» - La protagonista delle celebri ... corriereadriatico.it

Gloria Antognozzi presenta Edwige Fenech in copertina su Oggi - Se hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Edwige Fenech, Biagio Arixi e la contessa Marta Marzotto. - facebook.com facebook