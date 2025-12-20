Tempo di lettura: 2 minuti Continua in Irpinia la serie di incontri tra l’Arma dei Carabinieri e gli studenti delle scuole nell’ambito dell’ampio progetto relativo alla “Cultura della Legalità”. I Carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano e della Stazione di Montefalcione, hanno incontrato circa cento alunni dell’Istituto Comprensivo Statale Giovanni XXIII. L’evento, che fa parte degli “incontri per la legalità” promossi dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino in tutta la provincia, si è svolto presso il laboratorio comunale “Walter Manfra” di Candida, ed ha avuto come tema centrale quello dell’ “esempio quale moltiplicatore di legalità”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Educare alla legalità: dialogo tra Carabinieri e giovani

