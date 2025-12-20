Edoardo Vernazza nuovo presidente di Ance Giovani

Edoardo Vernazza è stato nominato nuovo presidente di Ance Giovani, sostituendo Angelica Krystle Donati, che ha ricoperto il ruolo negli ultimi anni. Vernazza, già Vicepresidente del gruppo, porta con sé esperienza e un impegno consolidato nel settore. La nomina segna un nuovo passo per la rappresentanza dei giovani imprenditori edili.

È il ligure Edoardo Vernazza il nuovo presidente di Ance Giovani. Vernazza, già Vicepresidente del gruppo, succede ad Angelica Krystle Donati che ha guidato negli ultimi anni i Giovani Ance. Presidente della San Colombano Costruzioni, fondata nel 2012 insieme alla famiglia, attiva sia nel settore privato che negli appalti pubblici, Vernazza opera nel settore delle costruzioni impegnandosi in particolare in progetti innovativi legati a sostenibilità e economia circolare. Insieme al Presidente Vernazza, con delega alla tecnologia e innovazione, sono stati eletti anche i Vicepresidenti: Alessandro Angelini con delega all’economico, fiscale e tributario, Paolo Beltrami con delega alle opere pubbliche, Davide Iannini con delega al centro studi, formazione e education, Orfeo Mazzitelli con delega alle relazioni industriali e affari sociali, Michele Mingori con delega a edilizia e territorio, Claudio Ricci con delega alla transizione ecologica e Raffaele Savarese con delega ai rapporti interni. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

