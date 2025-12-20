Bologna, 20 dicembre 2025 – La Fonte Remonda è stata riconsegnata alla città, mostrandosi in tutto il suo splendore. Proprio così: è stata inaugurata questa mattina, alla presenza dell’assessore ai Lavori Pubblici Simone Borsari, “il gioiellino nascosto in un angolo di Bologna”, dagli anni Sessanta ‘abbandonato’ a sé stesso. Ma ora il Remondato di via Codivilla è finalmente stato restaurato. INAUGURAZIONE FONTE REMONDA L’operazione di restauro frutto di una raccolta fondi. L’operazione di restauro a opera dell’amministrazione è frutto di una raccolta fondi l anciata nel 2022: al crowdfunding - con media partner il Resto del Carlino - per riqualificare la fonte, che anticamente alimentava anche il Nettuno e la fontana Vecchia di via Ugo Bassi, hanno aderito economicamente Hera, Lavoropiù, Rotary Club Bologna Nord e Reale Collegio di Spagna; l’idea e il progetto, invece, sono arrivati dall'Associazione Bologna sotterranea - Amici delle Vie d'acqua e dal Rotary Club Bologna Nord. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco l’antica Fonte Remonda restaurata: inaugurata l’opera

Leggi anche: Ecco il presepe in vetro. Inaugurata a Piegaro l’opera monumentale

Leggi anche: Restaurata l’antica Porta Marina sud nel Parco Archeologico di Paestum e Velia

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Sabato 20 dicembre l’inaugurazione della Fonte Remonda dopo il restauro - Sabato 20 dicembre alle 12, in via Codivilla (a circa 150 metri da piazzale Banchelli), avrà luogo l’inaugurazione della Fonte Remonda, o del Remondato, dopo il restauro realizzato a cura del Comune d ... sassuolo2000.it

Restauro della Fonte Remonda "Lavoropiù dona 10mila euro" - Li dona Lavoropiù – agenzia per il lavoro con più di 90 sedi in Italia – che dà così un consistente impulso alla raccolta fondi per il recupero dell ... ilrestodelcarlino.it

Fonte Remonda, ci siamo: “Il restauro è al traguardo. Fine lavori a settembre” - Bologna, 12 agosto 2025 – La Fonte Remonda di via Codivilla è un diamante grezzo della storia cittadina ancora poco conosciuto. ilrestodelcarlino.it

Fontana Acquaviva - Polino Tr In estate un vero refrigerio, acqua fresca, alberi ombrosi e di fianco un piacevole ristoro. Ora è abbellita dai colori autunnali ma è molto gradevole alla vista . Antica fonte che di trova tra Collebertone e Polino, sulla strada pr - facebook.com facebook