Ecco il progetto GiraRe per affrontare il cambiamento climatico
Un modello di gestione condivisa per aiutare pesca e mitilicoltura ad affrontare gli effetti del cambiamento climatico. È questo l’obiettivo del progetto ’ GiraRe ’, presentato giovedì alla Facoltà di Economia ’Giorgio Fuà’ dell’ Università Politecnica delle Marche, a San Benedetto del Tronto, e promosso da Unci AgroAlimentare con la collaborazione scientifica dell’ateneo marchigiano. L’iniziativa rientra nel Programma nazionale triennale della Pesca e dell’Acquacoltura 2025-2027, finanziato dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf), e punta a rafforzare la resilienza dell’ecosistema marino mediterraneo, con particolare attenzione alla pesca del pesce azzurro e alla mitilicoltura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
