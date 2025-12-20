O ro per l’abito lungo e per l’anello. Orecchini pendenti che seguono il disegno del pizzo. E il nero, improvvisamente luminoso, grazie ai diamanti. Con le Feste alle porte – tra cene di Natale, brindisi di Capodanno e inviti serali che si moltiplicano – il look da sera torna protagonista. Cena aziendale di Natale: gli outfit 2025 più eleganti (e strategici) per fare colpo senza esagerare X Leggi anche › Come vestirsi per la cena aziendale di Natale 2025? 5 outfit a prova di brindisi E la buona notizia è che, spesso, basta il gioiello giusto per brillare anche con l’abito più semplice. Il solito tubino nero si trasforma grazie a studiati dettagli di luce, il vestito più scintillante diventa iper chic se abbinato a un bijoux raffinato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ecco come trasformare anche il vestito più essenziale in un party look che non passa inosservato

