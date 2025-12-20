È stato Oriali sentitosi offeso a chiedere al Napoli di intervenire contro Allegri

🔊 Ascolta la notizia

(Corsera) Il Corriere della Sera ricostruisce quel che è accaduto l’altra sera in campo tra Allegri e Oriali, che cosa ha portato al comunicato. Oggi ci sarà la decisione del giudice sportivo: più probabile una multa che una squalifica. Scrive il quotidiano: Nessun dubbio sulla genesi, l’origine del male di quella che resta comunque una figuraccia in mondovisione della quale il calcio italiano poteva fare a meno: un fallo di Rabiot alla mezz’ora del primo tempo su Politano, col francese che scalcia da terra l’avversario senza ricevere neanche un cartellino giallo che ci poteva stare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

