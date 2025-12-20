(Corsera) Il Corriere della Sera ricostruisce quel che è accaduto l’altra sera in campo tra Allegri e Oriali, che cosa ha portato al comunicato. Oggi ci sarà la decisione del giudice sportivo: più probabile una multa che una squalifica. Scrive il quotidiano: Nessun dubbio sulla genesi, l’origine del male di quella che resta comunque una figuraccia in mondovisione della quale il calcio italiano poteva fare a meno: un fallo di Rabiot alla mezz’ora del primo tempo su Politano, col francese che scalcia da terra l’avversario senza ricevere neanche un cartellino giallo che ci poteva stare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

È stato Oriali, sentitosi offeso, a chiedere al Napoli di intervenire contro Allegri.

Chi c’era, assicura che Oriali negli spogliatoi continuasse a urlare ad alta voce: «Non finisce così». Era evidentemente una promessa: in mattinata comunicato ufficiale del Napoli. Sarebbe stato Oriali, sentitosi profondamente offeso, a chiedere al club di interv x.com