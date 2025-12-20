«» è probabilmente la frase più ripetuta a tavola in questi giorni. Vale per una fetta in più, per un carrello un po’ più pieno, per un’eccezione che a Natale diventa regola. Ed è proprio su questo terreno – quello dell’indulgenza, del racconto e dell’abbondanza simbolica – che si muovono molte delle notizie gastronomiche di questa settimana. La rassegna natalizia attraversa pubblicità che diventano favole collettive, sprechi che resistono nonostante la consapevolezza, prodotti iconici che cambiano significato a seconda del continente e tavole sempre più condizionate dal costo della vita. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - È solo una volta l’anno

Leggi anche: Daniil Medvedev umilia a Munar a Parigi e si scusa: “Succede solo una volta l’anno”

Leggi anche: Un over 65 su 5 è caduto almeno una volta nell’ultimo anno

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Il deserto che fiorisce una volta l’anno ??

I Balcani, ancora una volta – come ogni anno – sono il polmone nero d’Europa, soprattutto d’inverno. Lo confermano ogni giorno i dati che arrivano da portali di monitoraggio della qualità dell’aria, come Iqair, che ieri, ad esempio, ha conferito la poco ambita p - facebook.com facebook

Quest’anno leggerò più di un libro alla volta Finalmente leggerò i classici Anche se mi uccide Imparerò a memoria poesie e le reciterò a tutti Riconoscerò narratori inaffidabili E mi innamorerò stupidamente di loro Troverò gioia nelle memorie di altri Riscoprirò l x.com