E Schlein va all’attacco | Le promesse di Meloni? Il più grosso tradimento

Il gol a porta vuota va sempre segnato in barba a qualunque galateo, specie contro la squadra più forte. Dato il capitombolo sulla previdenza della maggioranza in vetta alla classifica, con la retromarcia imposta anzitutto dalla Lega al proprio ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, le opposizioni di centrosinistra non possono perciò perdere occasione per contestare il "pazzesco colpo di mano tentato sulle pensioni ", come accusa la segretaria del Elly Schlein nel corso di una conferenza stampa convocata in contropiede al Senato per segnare insieme al resto della squadra dem impegnata nella maratona sulla manovra a palazzo Madama.

