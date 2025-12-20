e sala pensa solo ai fascisti

Fino a quando faranno finta di niente? Per quanto tempo il Comune, la sinistra e l'intellighenzia che piace alla gente che piace potranno ignorare una parola che ormai, purtroppo, insegue come un epiteto fisso Milano: sicurezza. Mancanza di, ovviamente. Dagli scippi in centro alle bande di maranza; dallo spaccio ormai glovizzato - cioè normalizzato e diffuso ovunque - all'incubo delle molestie sessuali. Come quella che si è consumata ieri fuori dalla metropolitana. E torniamo alle nove lettere innominabili di cui sopra. Guai a pronunciarle che poi, magari, ci guadagna mezzo punto percentuale la destra e (incidentalmente) magari ci guadagnano pure i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

