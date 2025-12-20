E Sala pensa solo ai fascisti

20 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino a quando faranno finta di niente? Per quanto tempo il Comune, la sinistra e l'intellighenzia che piace alla gente che piace potranno ignorare una parola che ormai, purtroppo, insegue come un epiteto fisso Milano: sicurezza. Mancanza di, ovviamente. Dagli scippi in centro alle bande di maranza; dallo spaccio ormai glovizzato - cioè normalizzato e diffuso ovunque - all'incubo delle molestie sessuali. Come quella che si è consumata ieri fuori dalla metropolitana. E torniamo alle nove lettere innominabili di cui sopra. Guai a pronunciarle che poi, magari, ci guadagna mezzo punto percentuale la destra e (incidentalmente) magari ci guadagnano pure i cittadini. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

e sala pensa solo ai fascisti

© Ilgiornale.it - E Sala pensa solo ai fascisti

Leggi anche: Nella Milano “da paura” di Beppe Sala ora si pensa solo a rieducare i maschi

Leggi anche: Milano, Salvini: "Sala vede fascisti in strada, è sobrio?"

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

sala pensa fascistiE Sala pensa solo ai fascisti - Per quanto tempo il Comune, la sinistra e l'intellighenzia che piace alla gente che piace potranno ignorare una parola che ormai, purtroppo, insegue come un epiteto fisso Milano: sicurezza ... ilgiornale.it

sala pensa fascistiPiazza Fontana, Sala: "Le nostre strade ancora piene di fascismo". E l'Anpi: "Eredi politici oggi al governo" - Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, durante la 56esima cerimonia in ricordo della strage di piazza Fontana, venerdì pomeriggio, definendo pi ... milanotoday.it

sala pensa fascistiSalvini punge il sindaco di Milano: “Sala vede fascisti in strada, mi chiedo se fosse sobrio” - A margine della festa provinciale della Lega a Milano, il leader leghista commenta con toni sarcastici la frase del primo cittadino secondo cui “le strade sono ancora piene di fascisti”. msn.com

Canfora sui gruppi neo -fascisti

Video Canfora sui gruppi neo -fascisti

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.