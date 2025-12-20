Il Telegraph tratta Cristiano Ronaldo come una sottospecie di divinità. Tra l’altro egli stesso – senza modestia – si comporta come tale. In particolare è presa in esame una foto pubblicata dal portoghese sui suoi social, che ha tanti messaggi sottesi. . Scrive così il quotidiano britannico: “ Simile alla sua statua, anche se non quella strana che fa una smorfia dall’aeroporto di Madeira, Ronaldo è in piedi con le mani sui fianchi e i piedi in ciabatte chiuse di alta qualità. “Guardatemi” è il messaggio implicito, come spesso accade con gran parte delle opere di Ronaldo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - È possibile che nessuno nella storia dell’umanità abbia amato se stesso quanto Ronaldo (Telegraph)

