È Pasquale Petrillo l' uomo che si è tolto la vita lanciandosi da piazza del Plebiscito

Scoperta l'identità dell'uomo che nei giorni scorsi si è lanciato dal ballatoio situato tra piazza del Plebiscito e via Cesario Console, precipitando nei pressi dell'ascensore di via Acton di fronte al Molosiglio. Si tratta di Pasquale Petrillo, ex pentito del clan Mariano, come riporta Cronache. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

Giallo sulla morte di Pasquale Petrillo, l’ex killer diventato pentito che fece crollare due clan.

