E ora manchi solo tu Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori bis l’annuncio sul sesso

Nell’ultimo mese il mondo dello spettacolo italiano è stato attraversato da una serie di annunci che hanno attirato l’attenzione del pubblico e dei fan, riportando al centro il tema delle nuove nascite. Tra i nomi più noti che hanno condiviso la gioia di una gravidanza bis c’è Federica Pellegrini, ma accanto a lei si è fatta strada anche un’altra notizia che ha coinvolto una coppia molto amata, seppur lontana da tempo dalle luci della televisione. Si tratta di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne e rimasta nel cuore di molti spettatori. Dopo settimane di attesa e curiosità, i due hanno finalmente scoperto il sesso del loro secondo figlio, scegliendo di condividerlo con chi li segue ancora con affetto sui social. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Natalia Paragoni e Andrea Zelletta presto genitori bis: l’annuncio è dolcissimo

Leggi anche: Andrea Zelletta e Natalia Paragoni genitori bis: l’annuncio sui social

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

E’ già….. sono già passati 5 anni dalla tua scomparsa ma il tuo sorriso è lo spirito di vivere e’ sempre vivo in tutto il mondo… soprattutto a me manchi amico mio che quando passavi ti fermavi per fare 2 chiacchiere ma soprattutto 2 belle risate…. Manca il tuo c - facebook.com facebook