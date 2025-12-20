È l’incubo della ex | allontanato

Applicazione del braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento all’ex compagna, per un uomo di 41 anni residente a Turate, accusato di maltrattamenti in famiglia e di violenza sessuale. La misura emessa dal Tribunale di Como, è il risultato delle indagini condotte a partire da novembre dai carabinieri di Turate, che avevano ricevuto la denuncia presentata dalla vittima. Nonostante la donna non avesse parlato di esplicite situazioni di violenza, i militari dell’Arma avevano notato alcuni dettagli sintomatici di condotte da approfondire, i cosiddetti "reati spia", che sono spesso rivelatori di altre e più gravi situazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

